Analysten gehen davon aus, dass Trumps umfassendes Steuersenkungsgesetz die Staatsverschuldung von 36,2 Billionen Dollar im nächsten Jahrzehnt um drei bis fünf Billionen Dollar erhöhen wird. Auch bei mehreren Abgeordneten stösst sein Haushaltsentwurf offenbar auf Widerstand. «Die Kombination aus verringerter Kauflust in den USA und der Starrheit des US-Haushaltsprozesses, der zu sehr hohen Haushaltsdefiziten führt, macht den Markt sehr nervös», sagt George Saravelos, Leiter der Devisenanalyse bei der Deutschen Bank. Das zeigt sich aktuell auch an den Terminmärkten. Laut Daten der Derivate-Behörde CFTC wetten viele Anleger auf fallende Kurse. Der Netto-Short-Dollar-Betrag beträgt 17,32 Milliarden Dollar, was nahezu der pessimistischsten Positionierung gegenüber dem Dollar seit Juli 2023 entspricht.