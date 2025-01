Während die Aktien von SGS unter Druck stehen, steigen die Titel von Bureau Veritas um 4,1 Prozent auf 30,92 Euro. Daran lässt sich ablesen, dass eine Übernahme von BV durch SGS im Raum steht. So oder so sind Transaktionen dieser Grösse in der Umsetzung anspruchsvoll, etwa was die Besetzung von Geschäftsleitung und Verwaltungsrat betrifft. Zudem haben beide Unternehmen bedeutende Minderheitsaktionäre, «deren Interessen sicherlich auch zu berücksichtigen sind», so die ZKB. Ihrer Ansicht nach würden SGS und BV kulturell und aufgrund der Produktportfolios gut zusammenpassen.