Es gehe nicht nur um Restrukturierung, sondern um drei gleichrangige Ziele, sagte SGS-CEO Géraldine Picaud in einem Interview mit der «Schweiz am Wochenende»: das Wachstum beschleunigen, die Beweglichkeit und Leistung des Unternehmens erhöhen sowie das Finanzprofil stärken. Eine Dividendenpolitik über die eigenen Mittel hinaus werde es unter ihrer Führung nicht mehr geben. Bei SGS könnten Aktionäre wählen, ob sie die Ausschüttung bar oder in Aktien erhalten, so die Konzernchefin.