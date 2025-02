«Ich glaube, dass es eine gewisse Konsolidierung in der Branche geben wird, diese ist sehr zersplittert», sagte SGS-Chefin Geraldine Picaud am Dienstag in einer Telefonkonferenz zum Jahresabschluss 2024. «Zählen sie darauf, dass wir bei dieser Konsolidierung eine aktive Rolle spielen werden. Wir werden jede Gelegenheit prüfen - ob klein, mittel oder gross, die Sinn macht.» Das Unternehmen hat dieses Jahr bereits drei Firmen übernommen, 2024 waren es elf.