VOLLE AUFTRAGSBÜCHER

Die deutsche Industrie hat zuletzt zwar einen Einbruch im Neugeschäft erlitten. Das ändert aber nichts daran, dass ihre Auftragsbücher so dick sind wie noch nie. Die Reichweite des Auftragsbestands beträgt acht Monate - sie gibt an, wie viele Monate die Betriebe bei gleichbleibendem Umsatz ohne neue Bestellungen theoretisch produzieren müssten, um die vorhandenen Aufträge abzuarbeiten. "Neben hohen Energiekosten für die Industriebetriebe führt die anhaltende Knappheit an Vorprodukten nach wie vor zu Problemen beim Abarbeiten der Aufträge", erklärt das Statistische Bundesamt das Zustandekommen des komfortablen Polsters, auf das die Unternehmen bei weiterhin ausbleibendem Neugeschäft zurückgreifen könnten. Das könnte die Produktion stabilisieren.