Und die Emotionen. Wie konnten Sie diese bei dieser kurzen Haltedauer über das ganze Spiel im Griff halten?

Um ehrlich zu sein, ist es mir nur am Anfang gelungen. Gegen Ende des Spiels, als ich plötzlich merkte, dass ich tatsächlich gewinnen könnte, wurde ich nervös. Da habe ich angefangen, auch meine direkten Gegner zu studieren. Irgendwann musste ich die Emotionen wieder beiseiteschieben und mich auf meine bewährte Strategie konzentrieren. Ich war mit dieser schon so gut gefahren, und so blieb ich dabei.