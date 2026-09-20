Erstaunlich ist primär das Wachstum des Vanguard-ETF in jüngster Vergangenheit. Daniel Sotiroff, leitender Analyst von Morningstar, hielt dazu in einer Analyse fest, dass Vanguard vor fünf Jahren noch als Aussenseiter galt. Mit einem Fondsvolumen von rund 225 Milliarden Dollar war der «Vanguard S&P 500 ETF» damals der kleinste der drei grossen S&P-500-ETFs. Marktführer war seinerzeit der «SPDR S&P 500 ETF Trust» mit etwa 360 Milliarden US-Dollar.