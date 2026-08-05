⁠Das Windenergiegeschäft Siemens Gamesa schrieb erstmals seit 2022 ‌wieder schwarze Zahlen. Wegen ‌des Booms bei Rechenzentren ​für Künstliche Intelligenz und des Ausbaus der Hochspannungsnetze habe der Konzern im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 (per Ende September) ‌beim Auftragseingang, Umsatz und der Profitabilität Höchstwerte erzielt, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. ​Die Aufträge seien insbesondere durch die ​hohe Nachfrage in ​den USA um 8,5 Prozent auf 17,9 Milliarden ‌Euro gestiegen - höher als von Analysten in einer vom Konzern veröffentlichten Erhebung erwartet.