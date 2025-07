Busch erklärte, er habe einen Brandbrief von Industrievertretern an die EU-Kommission, der ein Moratorium der Regeln fordert, bewusst nicht unterzeichnet, «weil er mir nicht weit genug ging». Es gehe nicht darum, die Regeln nur für eine Weile auszusetzen. «In der Zwischenzeit müssen wir das Gesetz substanziell verändern», forderte der Siemens-Chef. Eine Änderung der Datenregeln sollte dabei Vorrang vor Investitionen in Rechenzentren haben. «Wir sitzen in Europa auf einem Datenschatz, kriegen den aber noch nicht gehoben», sagte Busch. SAP-Chef Klein warnte davor, die Strategie der USA zu kopieren und primär in Infrastruktur zu investieren. Bislang sei kein KI-Projekt an fehlender Rechenkapazität gescheitert.