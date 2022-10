In der Folge senkt das Unternehmen auch die Margenerwartungen für das Gesamtjahr. Das Schaffhauser Unternehmen erzielte vom Juli bis September einen Umsatz von 770,8 Millionen Franken. Organisch, also unter Ausklammerung von Akquisitionen und Währungseffekten, entspricht das einem Plus von 7,0 Prozent. Rechnet man die neu gekauften Unternehmen hinzu, liegt das Plus sogar bei 41,2 Prozent, wie SIG am Freitag mitteilte.