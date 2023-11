Gleichzeitig dürfte 2023 das fünfte Jahr in Folge mit einem Angebots-Defizit im weltweiten Silber-Markt darstellen, wie das Silver Institute prognostiziert. Rund 40 Prozent der Silber-Förderung findet in Mittel- und Südamerika statt. "Mit dem Linksrutsch der verschiedenen politischen Regierungen vieler Länder hat auch die Diskussion um Steuergelder und Nachhaltigkeit von Silber-produzierenden Unternehmen stark zugenommen. Die Folge sind weniger Investitionen der Bergbau-Industrie (auch in Exploration) und somit weniger Förderung", so Hans Peter Schmidlin, Rohstoff-Analyst und Investment Advisor der Basler Kantonalbank und der Bank Cler.