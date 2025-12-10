Niedrigere Zinssätze kurbeln die Nachfrage nach Edelmetallen an, die keine Zinsen abwerfen, und stützen so die Preise. Zudem locke der jüngste Sprung über die psychologisch wichtige 60-Dollar-Marke kurzfristig orientierte Spekulanten und Trendfolger, sagt Julius-Bär-Analyst Carsten Menke. «In den vergangenen Wochen flossen deutlich weniger Mittel in physisch besicherte Goldprodukte als in Silber. Wir sehen dies als den wichtigsten Faktor, der Gold derzeit zurückhält.»