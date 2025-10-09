In den vergangenen Jahrzehnten kam es bei Silber mehrfach zu extrem starken Preisbewegungen. So hatte die Notierung im Jahr 2011 für kurze Zeit den Sprung in die Nähe der Marke von 50 Dollar geschafft. Eine extreme Bewegung hatte es auch im Jahr 1980 im Zuge einer Spekulationsblase gegeben. Damals hatte der Futurepreis für Silber an der Rohstoffbörse Comex bereits zeitweise über der Marke von 50 Dollar gelegen.