Der Goldpreis zeigte sich hingegen nach den zu Wochenbeginn ebenfalls deutlichen Preisschwankungen entspannter. Zuletzt lag der Preis für eine Feinunze bei 4.327 Dollar. Nachdem die Notierung in der Nacht zum Montag bei knapp 4.550 Dollar ein Rekordhoch erreicht hatte, war sie im Verlauf bis auf 4.307 zurückgefallen. Auf Jahressicht ist der Preis für eine Feinunze dennoch um fast zwei Drittel gestiegen. Anleger, die auf Silber gesetzt haben, können sich sogar über ein Plus von fast 150 Prozent freuen.