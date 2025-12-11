Silber profitiert von Leitzinssenkung der US-Notenbank. Silber als Edelmetall wirft keine Zinsen ab und profitiert daher von niedrigeren Leitzinsen. Zudem könnte eine Zinssenkung die Konjunktur anschieben. Auch dies dürfte die Nachfrage nach Silber stützen, da es auch in der Industrie verarbeitet wird. Allerdings hat Notenbankchef Jerome Powell die Zinssenkungserwartungen für die nächste Sitzung im Januar gedämpft.