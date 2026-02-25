Auch der Goldpreis legte zu. Die Kursaufschläge waren jedoch nicht so deutlich. Eine Feinunze Gold kostete 5170 Dollar. Das war etwas wenig mehr als am Morgen. Ende Januar war er auf einen Rekordstand von knapp 5600 Dollar gestiegen. Anfang Februar folgte der Sturz bis auf fast 4400 Dollar. An den vergangenen Tagen bewegte er sich um die Marke von 5000 Dollar.