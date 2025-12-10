Der Preis für Silber hat die Rekordjagd fortgesetzt. Am Mittwoch stieg die Notierung für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bis auf 61,61 US-Dollar und damit so hoch wie noch nie. Seit Beginn des Monats hat der Höhenflug beim Silber Tempo aufgenommen. In dieser Zeit ist der Preis um mehr als acht Prozent gestiegen, seit Beginn des Jahres hat sich der Wert des Edelmetalls mittlerweile mehr als verdoppelt.