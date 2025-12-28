Börsengehandelte Fonds (ETFs)

ETFs werden wie Aktien an Börsen gehandelt. Sie lagern physisches Silber für ihre Anleger, wobei jeder Anteil am Fonds einer bestimmten Menge Silber entspricht. Insbesondere für Kleinanleger sind ‌Anteile an ETFs über Handels-Apps leicht zugänglich. Steigt die Nachfrage nach ⁠einem ETF so stark, dass sein Preis über dem des ‌zugrunde liegenden Metalls liegt, wird mehr Silber in den Tresor des Fonds eingelagert, um neue Anteile zu schaffen und die Preise wieder ‍anzugleichen. Der grösste Fonds ist der iShares Silver Trust von BlackRock, der rund 529 Millionen Feinunzen Silber im Wert von aktuell etwa 39 Milliarden Dollar verwahrt.