Der Silberpreis hat am Freitag ein Rekordhoch erreicht und erstmals die Marke von 77 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) übersprungen. Angetrieben wird die Rally von einer starken Nachfrage aus der Industrie und von Anlegern, anhaltenden Angebotsengpässen sowie der jüngsten Einstufung als kritisches Mineral durch die USA. Seit Jahresbeginn hat das Edelmetall um 167 Prozent zugelegt und damit die Wertentwicklung von Gold deutlich übertroffen. Anleger haben verschiedene Möglichkeiten, in Silber zu investieren:
Ausserbörslicher Handel (OTC)
Der grösste Marktplatz für physisches Silber ist London. Dort wickeln Banken und Broker Kauf- und Verkaufsaufträge von Kunden aus aller Welt ab. Der Handel findet direkt («over the counter», OTC) zwischen den Finanzinstituten statt. Ein Anleger muss eine Geschäftsbeziehung zu einem dieser Institute haben, um Zugang zum Markt zu erhalten. Die Grundlage des Marktes bilden Silberbarren, die in den Tresoren grosser Banken wie JPMorgan, HSBC und UBS lagern. Ende November 2025 befanden sich dort 27.187 Tonnen Silber.
Terminmärkte
Silber wird zudem an Terminbörsen gehandelt. Die grössten sind die Shanghai Futures Exchange in China und die COMEX der CME Group in New York. Terminkontrakte (Futures) sind Verträge, bei denen sich der Verkäufer verpflichtet, dem Käufer zu einem späteren Zeitpunkt Silber zu liefern. Die meisten Kontrakte werden jedoch nicht bis zur Lieferung gehalten, sondern vor Fälligkeit gegen Kontrakte mit späterer Fälligkeit getauscht. Dies ermöglicht es Anlegern, auf den Silberpreis zu spekulieren, ohne das Metall lagern zu müssen. Ein weiterer Vorteil ist, dass der Inhaber nur einen Bruchteil des Wertes, eine sogenannte Margin, hinterlegen muss.
Börsengehandelte Fonds (ETFs)
ETFs werden wie Aktien an Börsen gehandelt. Sie lagern physisches Silber für ihre Anleger, wobei jeder Anteil am Fonds einer bestimmten Menge Silber entspricht. Insbesondere für Kleinanleger sind Anteile an ETFs über Handels-Apps leicht zugänglich. Steigt die Nachfrage nach einem ETF so stark, dass sein Preis über dem des zugrunde liegenden Metalls liegt, wird mehr Silber in den Tresor des Fonds eingelagert, um neue Anteile zu schaffen und die Preise wieder anzugleichen. Der grösste Fonds ist der iShares Silver Trust von BlackRock, der rund 529 Millionen Feinunzen Silber im Wert von aktuell etwa 39 Milliarden Dollar verwahrt.
Barren und Münzen
Privatanleger können Silberbarren und -münzen auch direkt bei Edelmetallhändlern erwerben.
Aktien von Silberminen
Eine weitere Möglichkeit ist der Kauf von Aktien von Unternehmen, die Silber abbauen. Der Wert dieser Aktien steigt und fällt zumeist mit dem Silberpreis. Jedoch beeinflussen auch viele andere Faktoren wie die Unternehmensführung, die Verschuldung oder die Geschäftsentwicklung den Aktienkurs.
(Reuters)