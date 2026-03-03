Die Singapore Exchange prüft laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen ebenfalls die Nachfrage der Branche nach einem neuen Goldkontrakt. Die Börse hatte ihren Kilobar-Goldkontrakt 2018 aufgrund schleppender Handelsaktivitäten nur vier Jahre nach seiner Einführung ausgesetzt. Die Regierung hatte 2012 die Mehrwertsteuer auf Edelmetalle mit Investment-Grade-Rating, zu denen auch Silber gehört, abgeschafft, was jedoch nicht zu einem Handelsboom geführt hat.