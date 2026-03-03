Singapur verstärkt seine Bemühungen, sich zu einem regionalen Goldzentrum zu entwickeln, und nutzt dazu lokale und internationale Banken wie JPMorgan und UBS, um die Liquidität zu steigern und die Nachfrage wohlhabender Investoren optimal zu nutzen.
Die Monetary Authority of Singapore hat in den letzten Monaten Gespräche mit Kreditgebern geführt, um das Potenzial des Stadtstaates als physischer Handelsplatz zu bewerten, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Sie baten darum, anonym zu bleiben, da der Plan noch nicht öffentlich bekannt ist.
UBS und JPMorgan sind zwei der weltweit grössten Market Maker für Goldbarren. Die ICBC Standard Bank, eine Clearingbank für den Londoner Goldmarkt, ist ebenfalls beteiligt, zusammen mit der DBS Group aus Singapur, der United Overseas Bank und der Oversea-Chinese Banking (OCBC), wie die Personen angaben.
Gold hat im letzten Jahr einen historischen Höhenflug erlebt und Rekorde gebrochen, da Investoren nach Alternativen zu fiat-Währungen und nach einem sicheren Hafen in Zeiten geopolitischer und handelspolitischer Turbulenzen suchen. Hongkong, das seit Langem mit Singapur um Liquidität und vermögende Investoren konkurriert, positioniert sich bereits als führendes Edelmetallzentrum, unterstützt durch Pekings eigene Ambitionen, eine grössere Rolle im globalen Finanzsystem zu übernehmen.
DBS, UOB und OCBC bestätigten, dass sie mit der MAS zusammenarbeiten, um das Wachstum des Goldmarktes in Singapur zu unterstützen. DBS sagte, dass Singapur «als vertrauenswürdiges Zentrum für Goldströme in der Region» eine grössere Rolle spielen werde.
«In ganz Asien gibt es eine starke und wachsende Nachfrage, da Investoren Gold angesichts der geopolitischen Unsicherheit zunehmend als sicheren Hafen betrachten», sagte Kelvin Ng, Leiter der Gruppe Global Markets bei UOB. «Dies wird durch das robuste Wachstum in Südostasien und steigende Investitionsströme in Goldbarren, Münzen und andere goldgedeckte Produkte noch verstärkt.»
Singapurs Bestreben, sich zu einem Handels- und Lagerzentrum zu entwickeln, unterstützt von Regierungsbehörden über die Zentralbank hinaus,, konzentriert sich auf institutionelle Teilnehmer, darunter Zentralbanken und Family Offices, sagten die Informanten. Alle Pläne befänden sich noch in einem frühen Stadium und könnten sich noch ändern, sagten sie.
«Seit letztem Jahr arbeitet die MAS aktiv mit wichtigen Akteuren des Goldmarktes zusammen, um Möglichkeiten zur Unterstützung des Wachstums des Goldmarktes in Singapur zu prüfen», sagte ein Sprecher der MAS. «Wir werden zu gegebener Zeit mehr über wichtige Initiativen berichten.» JPMorgan und UBS lehnten eine Stellungnahme ab. Ein Führungsmitglied der ICBC Standard Bank lehnte ebenfalls eine Stellungnahme ab.
Die Singapore Exchange prüft laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen ebenfalls die Nachfrage der Branche nach einem neuen Goldkontrakt. Die Börse hatte ihren Kilobar-Goldkontrakt 2018 aufgrund schleppender Handelsaktivitäten nur vier Jahre nach seiner Einführung ausgesetzt. Die Regierung hatte 2012 die Mehrwertsteuer auf Edelmetalle mit Investment-Grade-Rating, zu denen auch Silber gehört, abgeschafft, was jedoch nicht zu einem Handelsboom geführt hat.
Die SGX und die Singapore Bullion Market Association, ein Branchenverband für lokale Kreditgeber und Unternehmen, antworteten nicht auf die Anfrage von Bloomberg nach einer Stellungnahme.
Die UOB ist der einzige singapurische Kreditgeber, der Privatkunden den Verkauf von physischem Gold und Tresordienste anbietet. Die OCBC hat unterdessen erklärt, dass sie ein Verwahrungsgeschäft für physisches Gold institutioneller und vermögender Kunden prüft.
