Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat an ihrer Sitzung am 22. September davon abgesehen, ihren Leitzins weiter zu erhöhen. Für viele überraschend beliess sie den Richtsatz für die Schweizer Zinsen bei 1,75 Prozent. Nicht nur hat sich der für die Geldmarkthypotheken entscheidende Saron dadurch nicht verändert, sondern der von Festhypotheken dominierte Hypotheke-Zinsindex geht seither in der Tendenz immer schneller abwärts.