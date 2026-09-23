Die Aktien von Nvidia werden mit weniger als dem 17-Fachen des erwarteten Gewinns für die kommenden 12 Monate gehandelt. Das zeigen Daten von Bloomberg. Damit ist die Aktie so günstig wie seit mehr als einem Jahrzehnt nicht mehr. Die Bewertung liegt nur noch bei der Hälfte des Werts von 2025 – obwohl das Umsatz- und Gewinnwachstum damals langsamer war. Noch im Mai lag das KGV bei über 25.