Für Privatanleger bieten sich in diesem Segment durchaus Chancen. Die Performance ist in der Regel höher als bei börsennotiertem Eigenkapital. Eine Studie der Investmentfirma KKR fand zudem eine geringere Volatilität der privaten gegenüber den öffentlichen Beteiligungen. Weiter weist die Untersuchung eine höhere Performance von Private Equity in fast jedem makroökonomischen Umfeld aus. Rund sechs Prozent mehr Rendite resultiere in einem inflationären Umfeld, heisst es in dem KKR-Papier. Einzig bei tiefer Inflation und tiefem Wachstum schneidet der öffentliche Aktienmarkt besser ab.