Und nicht nur Unternehmen mit Sitz in der Schweiz seien an einem IPO (Initial Public Offering) in der Schweiz interessiert, so Sibbern im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP, der seit Anfang 2024 bei der SIX verantwortlich ist für die SIX Swiss Exchange, die spanische Börse BME sowie die Digitalbörse SDX. Der Däne kam von der Nasdaq, wo er Präsident «European Markets» war.