Helfenstein sitzt seit 2020 im Verwaltungsrat der SIX. Von 2020 bis 2024 war er hauptamtlich Schweiz-Chef der Credit Suisse, die nach einem Bankensturm von der Erzrivalin UBS übernommen wurde. Auf den früheren Berater der Boston Consulting Group wartet bei dem Börsenbetreiber viel Arbeit. Eine hohe Wertberichtigung der Beteiligung am französischen Zahlungsdienstleister Worldline dürfte SIX den dritten Jahresabschluss in Folge verhageln. Für 2025 erwartet SIX einen Verlust von rund 300 Millionen Franken. Zudem gilt es, die unterschiedlichen Interessen der rund 120 Banken auszugleichen, denen die SIX gehört. Nach der CS-Übernahme ist die UBS die mit Abstand grösste Aktionärin des Unternehmens.