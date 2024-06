Gleich drei Firmen sind es, deren Aktien bis auf weiteres vom Handel an der SIX ausgeschlossen werden. Es sind dies die Beteiligungsgesellschaft Airesis, das Biotechunternehmen Spexis und die Beteiligungsgesellschaft CI Com. Letztere hat am Morgen auch selber kommuniziert, dass das Unternehmen den Jahresbericht nicht in der bis Ende Mai gewährten Nachfrist habe vorlegen können.