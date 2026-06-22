«Früher spielte es keine Rolle, ob der Speicher von Hynix, Samsung oder Micron stammte», erläutert Chey Tae-won, der Verwaltungsratsvorsitzende des Hynix-Mutterkonzerns SK ‌Group, in einem Buch. «HBM ist anders. Wenn der HBM von SK Hynix ​durch ein anderes Produkt ersetzt wird, funktioniert das KI-System möglicherweise nicht mehr richtig. Was früher eine Randkomponente war, ist mittlerweile zu einem integralen Bestandteil geworden.»