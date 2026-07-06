An der ‌US-Technologiebörse Nasdaq sollen den Angaben zufolge 179,9 Millionen ‌Hynix-ADRs notiert werden. Dabei stehen jeweils zehn ​dieser Hinterlegungsscheine für eine unlängst ausgegebene Aktie des Unternehmens. Das Geld soll vor allem in den Ausbau der Produktionskapazitäten fliessen. Bei diesem Börsengang gehe es aber nicht allein darum, Kapital aufzunehmen, betonte Dave Mazza, der Chef des Vermögensverwalters ‌Roundhill. «SK Hynix ist eines der weltweit bedeutendsten Unternehmen, an dem die meisten US-Investoren nicht ohne Weiteres Anteile halten konnten.» Mit der Zweitnotiz an der Wall ​Street falle diese Hürde weg.