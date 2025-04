In den ersten drei Monaten sei das Betriebsergebnis im Jahresvergleich um neun Prozent auf 1,6 Milliarden Euro gesunken, teilte die im EuroStoxx 50 notierte Bank am Donnerstag in Helsinki mit. Hauptgrund dafür ist der um sechs Prozent auf 1,83 Milliarden Euro gefallene Zinsüberschuss. Hinzu kamen höhere Kosten. Trotz der Rückgänge schnitt Nordea besser ab, als Experten im Schnitt erwartet hatten. Diese hatten mit einem noch stärkeren Einbruch gerechnet.