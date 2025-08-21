Seit einem Tiefstand im April, ausgelöst durch Trumps Zollankündigung zum sogenannten «Befreiungstag», ist der Stoxx Europe Small 200 Index um 21 Prozent gestiegen - deutlich mehr als die 17Prozent, die sein Large-Cap-Pendant im gleichen Zeitraum erzielt hat. Wegen ihres stärkeren Binnenbezugs haben die Nebenwerte auch vom 13-prozentigen Anstieg des Euro in diesem Jahr profitiert.