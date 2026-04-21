Historisch gesehen haben Small Caps grosse Unternehmen meist übertroffen. Nach längerer Pause ist dies nun erneut der Fall. Wird das so bleiben?

Wir machen keine Prognosen. Auch kann ich die Zukunft nicht vorhersagen. Ich weiss nicht, wo der Ölpreis in einem Jahr steht, und ich weiss auch nicht, wo die Zinsen in einem Jahr sein werden. Das weiss ohnehin niemand. Aber was wir wissen: Small Caps übertreffen Large Caps langfristig, weil sie risikoreicher sind – es gibt an den Finanzmärkten eben keinen sogenannten «free lunch». Gewinne können nicht ohne Kosten oder Risiken erzielt werden, Anleger werden diese zusätzliche Entschädigung verlangen. Deshalb schneiden sie auch über einen Zeitraum von 50 bis 100 Jahren immer besser ab.