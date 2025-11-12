Realistisch betrachtet werden muss auch das Marktumfeld. Nicht nur war der Gesamtmarkt gemessen am SMI, in dieser Zeit unter Druck gekommen, auch die Konkurrenz zeigt ähnliche Kursverläufe auf. SMG-Mitbewerber wie Baltic Classifieds, deutsche Scout24, die britische Rightmove oder die schwedische Hemnet stehen unter Druck. Sie haben teilweise mehr als 20 Prozent innerhalb von drei Monaten eingebüsst. Baltic Classifieds gab ausserdem im September eine um 3- bis 4-prozentige Umsatz- und Gewinnwarnung heraus. Die Titel fielen daraufhin innerhalb eines Tages zeitweise um 15 Prozent.