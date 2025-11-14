Laut einer Mitteilung der Swiss Marketplace Group (SMG) vom Donnerstag übernimmt SMG Real Estate das Schweizer Geschäft der deutschen Online-Plattform Immoverkauf24.
Mit dem Zukauf erweitere SMG Real Estate, die bereits die Immobilienplattformen ImmoScout24, Homegate und Flatfox betreibt, das Portfolio um das Element der Akquise von Verkaufsobjekten. Dabei geht es um Anfragen von Verkäufern zu Immobilien, die in naher Zukunft auf den Markt gebracht werden.
Die Übernahme des Portals www.immoverkauf24.ch werde im Rahmen eines Asset Deals durchgeführt, hiess es weiter. Dabei umfasse die Transaktion nur das Portal des Schweizer Geschäfts, Mitarbeitende würden nicht übernommen. Einen Kaufpreis nannte die SMG nicht.
