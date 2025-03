Angeführt wurde der Markt von Titeln aus der Finanzbranche. Bei den Blue Chips etwa schlossen die drei Versicherer Swiss Life (+2,2 Prozent), Swiss Re (+1,2 Prozent) und Zurich (+1,1 Prozent) weit vorne im Feld, wobei alle drei im Laufe des Tages auch ein neues Jahres- bzw. Mehrjahreshöchst erzielten. Bei allen steht in den kommenden Wochen die Ausschüttung einer jeweils relativ hohen Dividende an, was die Titel derzeit noch beflügeln dürfte. Zudem ist der Versicherungssektor als defensive Branche im aktuell sehr volatilen und unsicheren Umfeld schon seit Wochen gefragt. Auch Baloise (+4,3 Prozent) aus dem breiten Markt zogen nach Zahlen und einer über den Erwartungen ausgefallenen Dividende relativ stark an.