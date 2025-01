An der Spitze standen den ganzen Tag die Titel von Novartis. Zum Schluss waren es +1,9 Prozent auf 95,58 Franken, das Tageshoch bei 98,02 Franken (+4,5 Prozent) konnten Novartis damit aber nicht halten. Der Pharmariese ist im Schlussquartal 2024 kräftig gewachsen, will mehr Dividende ausschütten und zieht weitere Aktienrückkäufe in Betracht. Novartis habe auf allen Ebenen die Erwartungen übertroffen, hiess es denn auch am Markt. Warum genau die Gewinne am Nachmittag so stark abgebröckelt seien, sei derweil nicht so klar gewesen. Die Bons des Konkurrenten Roche (+0,3 Prozent), der am Vortag überzeugende Ergebnisse veröffentlicht hatte, legten nochmals leicht zu.