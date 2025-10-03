Im späteren Geschäft gab es dann auch noch Rückenwind aus den USA, wo das Rally trotz des Regierungsstillstands weiterging. Auch davon, dass wegen des «Shutdown» die Veröffentlichung des offiziellen Arbeitsmarktberichts ausfiel, liessen sich die Anleger nicht irritieren. Und auch der privat ermittelte und veröffentlichte ISM-Service Index konnte die Kurse nicht dämpfen. Demnach hat sich die Stimmung im US-Dienstleistungssektor im September überraschend eingetrübt. Dies spreche für eine Zinssenkung, meinte ein Händler. Händler befürchteten, dass, wenn die politische Blockade länger anhalten würde, die gute Börsenstimmung kippen und Gewinnmitnahmen auslösen könnte.