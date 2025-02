Die Holcim-Titel legten in den letzten fünf Handelstagen gegenüber der Vorwoche um 4,4 Prozent zu und schliessen die laufende Handelswoche im SMI als Top-Titel ab. Obwohl die Aktien am Montagabend den Abwärtstrend der Vorwoche fortsetzen, konnten sie über die Woche zulegen und notierten am Freitagmittag bei 98,76 Franken.