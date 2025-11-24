Grund der Gegenbewegung war der New Yorker Fed-Präsident John Williams. Seine Aussagen zum Thema Zinssenkungen wurden so interpretiert, dass bei der nächsten Fed-Sitzung im Dezember mit einer weiteren Zinssenkung gerechnet werden könne. Damit nahmen die Zinssenkungserwartungen an das Fed wieder deutlich zu. Zudem sorgten die Ukraine-Verhandlungen dafür, dass die Anleger etwas risikofreudiger geworden seien, hiess es weiter. Allerdings dämpften die Unsicherheiten in Sachen Konjunktur und Inflation den Risikoappetit ein wenig. So sorgte der deutsche Ifo-Index für Ernüchterung: Die Unternehmensstimmung hat sich im November wieder verschlechtert. Von Konjunkturoptimismus 2026 könne kaum die Rede sein, hiess es dazu am Markt.