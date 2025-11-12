Der Zoll-Deal zwischen der Schweiz und den USA könnte gemäss den Hoffnungen möglicherweise innert weniger Tage abgeschlossen werden. Das sich abzeichnende Ende des Shutdowns in den USA sorgt derweil weltweit für eine gute Stimmung an den Finanzmärkten und treibt laut Händlern nicht zuletzt die Nachfrage nach risikoreicheren Anlagen. In Washington wurde für den Mittwochabend (Ortszeit) die Abstimmung des Repräsentantenhauses über den Übergangshaushalt erwartet. Danach muss noch US-Präsident Donald Trump zustimmen, damit die Behörden ihre Arbeit wieder aufnehmen können.