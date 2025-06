Insgesamt verlief der Handel mangels börsentreibenden News in ziemlich ruhigen Bahnen. Für Wirbel am Devisenmarkt sorgte eine Meldung, wonach US-Präsident Donald Trump den Notenbankchef Jerome Powell bereits im Herbst ersetzen könnte, obwohl dieser eigentlich noch bis im Mai 2026 im Amt sein soll. Dies fachte Spekulationen zu früheren und rascheren Zinssenkungen an, was den Dollar unter Druck setzte. Zum Franken notierte er so tief wie zuletzt vor 14 Jahren. Derweil blieb der Krieg zwischen Israel und dem Iran im Fokus. Während die Waffenruhe hält, kündigte Donald Trump Gespräche mit dem Iran für die kommende Woche an.