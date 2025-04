Gefragt waren ausserdem die beiden Uhrenproduzenten Richemont (+1,0 Prozent) und Swatch (+0,6 Prozent). Händler verwiesen auf den Anstieg der Uhrenexporte im März um 1,5 Prozent. Obwohl es sich bei dem Plus vor allem um vorgezogene Lieferungen in die USA handelte, bevor die Zölle von US-Präsident Donald Trump im April in Kraft traten, werde das Plus gut aufgenommen. Dass Richemont besser performe, liege vor allem daran, dass der Genfer Konzern im Gegensatz zur breit aufgestellten Swatch Group auf das oberste Preissegment fokussiert sei, sagte ein Händler.