Derzeit klammerten sich die Märkte an geringfügig positive News, die Zinshoffnungen nährten, hielt ein Händler fest. Nachdem bereits am Dienstag die Produzentenpreise positiv aufgenommen wurden, liessen die Angaben zu den Konsumentenpreisen (CPI) die Aktienkurse - wenn auch mit etwas Verzögerung - weiter in die Höhe klettern. Die US-Teuerung ist in etwa wie von Ökonomen erwartet ausgefallen und hat sich im Juli leicht auf 2,9 Prozent abgeschwächt. Zwar sei eine grössere Überraschung ausgeblieben, doch stehe für die US-Notenbank Fed die Tür für eine Leitzinssenkung im September nach wie vor weit offen, erklärten Marktbeobachter. Nur der Anfang September auf dem Programm stehende August-Arbeitsmarktbericht könnte an dieser Ausgangslage noch rütteln.