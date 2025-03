Die Hoffnung auf milliardenschwere Investitionen in Rüstung und Infrastruktur trieb den Leitindex des Nachbarlandes in die Höhe. Am Nachmittag folgte die Zustimmung für das historische Finanzpaket durch den Deutschen Bundestag. Vom Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am (morgigen) Mittwochabend erwarten sich Anleger zwar noch keine Senkung, möglicherweise liefern die Notenbanker aber Hinweise auf künftige Lockerungen. Hierzulande steht die geldpolitische Lagebeurteilung der SNB für den Donnerstag auf dem Programm. Eine weitere Senkung gilt als wahrscheinlich, ist aber nicht in Stein gemeisselt.