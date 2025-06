Die am Morgen veröffentlichten Daten zur Teuerung nährten ausserdem die Aussichten auf eine Leitzinssenkung der SNB in gut zwei Wochen, nachdem die Inflation im Mai erstmals nach Jahren wieder in den negativen Bereich gefallen war. Auch in der Eurozone ist die Inflation gesunken, was eine Zinssenkung der EZB am Donnerstag wahrscheinlich macht. Weiterhin über dem Börsengeschehen schwebte der Zollstreit: Ein Lichtblick sei die Nachricht, dass China und die USA in Kürze auf höchster Ebene über den Handel sprechen dürften, hiess es im Markt. US-Präsident Donald Trump will nach Angaben des Weissen Hauses wahrscheinlich noch diese Woche mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping telefonieren. Zu den Gesprächen mit Indien äusserte sich Handelsminister Howard Lutnick ermutigend und mit der EU soll es am morgigen Mittwoch neue Gespräche geben.