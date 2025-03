Nach einem recht freundlichen Morgen fiel der SMI am Nachmittag phasenweise klar ins Minus, erholte sich dann aber wieder grösstenteils. Vor allem diverse US-Makrodaten waren laut Händlern für die etwas wacklige Entwicklung am Nachmittag verantwortlich. So fiel etwa die von der US-Notenbank Fed stark beachtete Kernrate der persönlichen Konsumausgaben im Februar etwas höher aus als erwartet, was baldige Zinssenkungen unwahrscheinlich(er) macht und die Marktstimmung belastet habe.