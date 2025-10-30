Dämpfend wirkte sich hingegen die Zurückhaltung von Fed-Chef Jerome Powell hinsichtlich einer weiteren Zinssenkung der US-Notenbank im Dezember aus. Powell warnte, dass die Auswirkungen der Zölle möglicherweise länger anhalten könnten als ursprünglich erwartet. «Entscheidend wird die Entwicklung am Arbeitsmarkt sein, dessen offizielle Daten aufgrund des Regierungs-Shutdowns derzeit lückenhaft sind», kommentierten die Experten von Pimco. Der Beschluss der EZB, die Zinsen unverändert zu belassen, war derweil so erwartet worden und sorgte für wenig Bewegung. Die EZB bleibe «in ruhigem Fahrwasser», so ein Marktbeobachter. «Sollte sich nicht doch noch das Wachstum der Eurozone deutlich verlangsamen, kann der Zinssenkungszyklus der EZB als beendet gelten», schrieb die VP Bank.