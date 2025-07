Am breiten Markt standen die Rieter-Titel (-2,6 Prozent) nach Zahlenvorlage unter Druck. Der Winterthurer Textilkonzern ist im ersten Halbjahr 2025 trotz eines Sparprogramms tief in die roten Zahlen gerutscht und hat seine Jahresziele gesenkt. Zwar sei dies erwartet worden, allerdings nicht in diesem Ausmass, hiess es am Markt.