Nestlé (-1,7 Prozent) setzten die Talfahrt vom Vortag fort. Es handelte sich um Gewinnmitnahmen, nach dem starken Anstieg in der Vorwoche, sagte ein Händler. Auch Roche (GS -0,1 Prozent) notierten vor den Zahlen vom Donnerstag erneut etwas tiefer. Die Luft bei den Bons sei etwas draussen, sagte ein Marktteilnehmer. Die am Wochenende vorgestellten Studien-Daten konnten die Investoren nicht überzeugen. Insgesamt erwarten Analysten ein solides Quartal und schliessen gar eine Guidance-Anpassung nach oben nicht aus. Dagegen legt das dritte Schwergewicht Novartis (+0,4 Prozent) etwas zu.