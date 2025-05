Die Blue Chips führten Geberit (+0,3 Prozent) mit einem leichten Plus an. Laut Händlern stützten die verbesserten Aussichten auf die Baukonjunktur den Hersteller von Sanitäranlagen. So erwartet der Schweizerische Baumeisterverband (SBV) im laufenden Jahr ein Plus bei den Umsätzen in der Branche.