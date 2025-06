Unter die Räder geriet die UBS-Aktie (-4,8 Prozent auf 26,53 Franken), die damit ihre Vorwochengewinne wieder einbüssten. Allerdings war der Titel zweitweise um über 7 Prozent in den Keller gestürzt. Die Grossbank-Valoren waren am vergangenen Freitag nach Bekanntgabe der vom Bundesrat vorgeschlagenen Verschärfung der Eigenkapitalvorschriften aufgrund von Deckungskäufen zuerst kräftig gestiegen. Die Anleger seien erleichtert, dass nun die Karten auf dem Tisch lägen. Zudem würden die Bestimmungen ja frühestens in zehn Jahren voll in Kraft treten, hatte es noch am Freitag geheissen.