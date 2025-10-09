In den Fokus gerate allmählich die in der kommenden Woche anlaufende Berichtssaison, hiess es im Markt: Angesichts hoher Bewertungen gerade in den USA dürften die Anleger wohl genau hinschauen, ob die Unternehmensgewinne damit auch Schritt halten könnten. Noch immer wenig Einfluss auf die Märkte zeigte dagegen die andauernde Haushaltssperre in den USA. Überlagert werde diese wohl weiterhin von den Erwartungen auf baldige weitere Zinssenkungen der US-Notenbank Fed, meinte ein Marktteilnehmer.